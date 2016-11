Planeedi «rohenemine» aeglustab lühiajaliselt globaalset soojenemist

Keskmise õhutemperatuuri tõus ja suurem CO 2 kogus atmosfääris on mitmetes piirkondades põhjustanud taimede kasvu kiirenemise ja taimemassi koguse suurenemise. Selle tagajärjel on iga-aastaselt õhku jäävate süsihappegaasi heidete kogus atmosfääris langenud viimase kümnendi jooksul 50 protsendilt 40-le, kirjutab The Guardian.

Samas kahvatub see väike «edusamm» võrdluses miljardite süsihappegaasi tonnidega, mida inimtegevus iga-aastaselt õhku paiskab ega ole kaugeltki piisav, et kliimamuutusi ära hoida.

Kui aastaid tagasi räägiti, et ohupiiriks on süsiniku kontsentratsioon 400 osakest miljonis, siis see ületati jäädavalt ligi kuu aega tagasi. Käesoleva aasta jooksul on murdunud ka kõik teadaolevad kuumarekordid kogu mõõtmiste ajaloo jooksul. Teisipäeval teatas Maailma Meteoroloogia Organisatsioon WMO, et 2011-2015 oli kliimamõõtmiste ajaloo kõige kuumem viisaastak.

Ka «rohenemist» kirjeldavad uuringus jõuavad teadlased siiski järeldusele, et heitgaaside vähendamine on inimkonnale karmide kliimamuutuste ärahoidmiseks hädavajalik.

Uuringus kasutati süsihappegaasi sissehingamise kaardistamiseks viimase mõnekümne aasta jooksul maapealt kogutud proovidest ja aero- ning satelliidifotodelt saadud andmehulka. Arvutimudelitega arvutati välja, mis võis olla erinevate muutuste põhjustajaks.

Tuli välja, et vahemikus 1960-2000 kasvas CO 2 atmosfääri lisanduv kogus iga aastaga, kuid aastast 2000 jäi lisanduva süsihappegaasi hulk enam-vähem samale tasemele. Üheks faktoriks oli kindlasti sajandivahetusele järgnenud lühiajaline nii-nimetatud «kliimasoojenemise paus», mille ajal läks kasvuhoonegaaside poolt kinni peetud soojusest suurem osa maailma ookeanidesse ja mitte atmofääri ning globaalne temperatuur ainult tõusis ilma kiirenemata. Sel perioodil kasvas oluliselt ka taimkasv. Kui paljud järeldasid, et «paus» tähendas kliimasoojenemise ümberlükkamist, siis praeguseks on see leidnud seletuse, möödunud ja kliimasoojenemine jätkub vanas vaimus.

Teadlased rõhutavad, et nii «paus» kui ka taimkasvu suurenemine on vaid ajutised nähtused. Kasvava CO 2 tingimustes nullib taimede enda hingamine selle ühel hetkel ära ning lisataimede lagunedes jõuavad kasvuhoonegaasid taas atmosfääri.

Uuring avaldati ajakirjas Nature Communications.