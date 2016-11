Esiteks annab Google Trends teada, et kui jälgida vaid seda, kumma kandidaadi kohta ajavahemikus 6.-8. novembrini USA elanikud rohkem infot otsisid, siis on otsingutulemuste võitjaks ülekaalukalt Donald Trump - sisuliselt kogu USA kaart on värvitud punaseks:

Milline oli aga kogu ülejäänud maailmas enim levinud otsingufraas Donald Trumpi kohta pärast valimisi? Selgub, et enim otsitud märksõnade seas hämmastas inimesi, kuidas Donald Trump küll võita. Kõige enam huvitas muud maailma siiski tema vanus ja kohe seejärel, kes ta üldse selline on:

"How did Donald Trump win?" Top questions on Google outside the US today#USElection2016 pic.twitter.com/JgkYcfGBkZ — GoogleTrends (@GoogleTrends) November 9, 2016

Hillary Clintoni osas pakkus inimestele pärast valimisi rohket huvi see, mida ta edasi plaanib teha ja kui palju valimistele kulutas:

Kõige populaarsem «kuidas...» küsimus oli pärast valimisi «Kuidas Donald Trump võitis?» ning kohe seejärel «Kuidas see juhtus?»:

Top searched "how did…?" questions on Google today pic.twitter.com/uRkAvDHOYg — GoogleTrends (@GoogleTrends) November 9, 2016

«Miks...?»-küsimuste edetabelit juhtis aga küsimus «Miks Hillary kaotas?», ent huvi tunti ka selle vastu, miks inimesed Trumpi poolt hääletasid: