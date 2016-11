Uuring: nutitelefonide kasutamine enne uinumist rikub und

Tervislikule unerežiimile on eriti kahjulik nutitelefonide kasutamine vahetult enne und, kirjutavad ameerika teadlased ajakirjas PLOS One avaldatud uuringus.

Nutitelefonesse puutuv vvastus tuli ulatuslikuma uuringu kõrvaltulemusena. Tegemist on aastaid kestva Health eHeart uuringuga, mille käigus teadlased küsivad inimestelt põhjalikke andmeid nende tervisekäitumise ja elustiili kohta, muuhulgas ka uneharjumuste teemadel. Väikese kõrvaluuringuna lasti 653 osalejal paigaldada enda telefonidesse ka spetsiaalne programm, mis salvestas, kui palju ja mis aegadel telefonide ekraanid sisse lülitatud olid. Uurimisperiood oli 30 päeva.

Tulemustest ilmnes, et keskmiselt veedeti telefonis 1 tund ja 29 minutit päevas. Kui pea kõigi tervisenäitajate – kehamassi indeksi, tujude või füüsilise aktiivsuse – osas erilist mõju ei ilmnenud, tuli siiski välja selge seos unega. 136 osaleja puhul kahjustas sagedasem nutitelefonide kasutamine une kvaliteeti –raskusi uinumisel, lühemat uneaega ja madalamat «une efektiivsust». Mida vahetumalt enne uinumist telefone kasutati, seda suurem oli ka kahju.

Varasemad uuringud on näidanud, et und mõjutab just ekraanide päevavalgust meenutav sinine valgus, mis alandab melatoniini taset ajus ja «petab» selle ära, tekitades tunde, nagu oleks veel keskpäev ja uneaeg kaugel. Mõned mobiilitootjad on juba hakanud probleemile lahendust otsima. Näiteks muudab Apple’i rakendus NightShift õhtu tulles ekraani värvid soojemate toonide vastu. Sama lahendust pakub arvutites ka näiteks vabavaraline programm f.lux.