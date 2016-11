AHHAA avas maailmas ainulaadse 10 miljoni tähega planetaariumi

AHHAA juhatuse esimehe Andres Juure sõnul on külastaja jaoks kõige suuremaks muutuseks see, et pilt tähtedest ja tähistaevast on veelgi parem ja teravam.

«Meie planetaariumis saab näha umbes 10 miljonit tähte. Kosmoseelamus on muutunud nutikamaks ja teravamaks. Kes ei usu, siis võtke binokkel kaasa ja näete rohkem tähti, kui palja silmaga,» märkis Juur.

«Kui päris tähistaevas kehva Eesti ilma tõttu nägemata jääb, siis meie planetaariumis on selleks võimalus. Tulemus, mida AHHAAs näha saab, on ülimalt realistlik ja planetaariumis saab kosmost vaadelda hoolimata päevast või kellaajast.»

AHHAA uuenenud planetaariumi unikaalsus väljendub võimekuses näidata miljonitest tähtedest koosnevat optilist pilti, mille kuvamiseks 360 kraadisele pinnale kasutatakse spetsiaalseid Jaapanist leiutaja Takayuki Ohira loodud täheplaate. Erinevalt teistest planetaariumitest saab optilise pildi peale digitaalsete projektoritega kuvada veel tähti ja ka tähtkujude seletusi.

Juur täpsustas, et üldiselt on Eesti planetaariumid spetsialiseerunud ühele projektsiooniviisile. Näiteks Tartu tähetorni planetaarium näitab ainult optilisi tähti, Narvas seevastu saab näha ainult digitaalset tähistaevast.

«Digitaalse ja optilise pildi koos näitamise võimalusega planetaariume on Euroopas ülimalt vähe ja üks nendest on siin AHHAAs. See tähendab, et näidata saab nii päikesesüsteemi, rahvusvahelist kosmosejaama, rännata süvakosmoses ringi ja näidata seda maailma, mis meile Maa pealt paistab,»

Lisaks uutele tehnilistele lahendustele avaneb külastajatele ka võimalus näha ka kaht uut etendust: «Avastades universumit» on mõeldud huvilistele alates koolieast ja «Lendame koos kosmosesse» kutsub vaatama ka pisemaid kosmosesõpru. Lisaks suurenes istekohtade arv planetaariumis.

Teaduskeskus AHHAA planetaarium on maailmas ainuke kerakujuline planetaarium.