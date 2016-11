New Scientist: unustage Trump ja Brexit, lähme kõik e-Eestisse elama

Leht toob välja, et paljude USA ja Ühendkuningriigi kodanike usk oma kodumaasse on viimase aastaga oluliselt kõikuma löönud, kuid päris ära kolida võib esialgu siiski tunduda liiga raske.

«E-residentsus on sellistele inimestele suurepärane võimalus ja näib, et see idee hakkab aina kasvama,» kirjutab Sally Adee New Scientistis. Kasvamise all peetakse silmas, et nii Leedu kui ka mitmed teised riigid on Eesti initsiatiivi valguses hakanud ka ise sarnaseid projekte arendama.

