Vaata, kuidas teadlased rotte kõditades aju uurivad

«See on üks kõige kehvemini mõistetavaid puuduste vorme. Me ei tea, mis rolli see täidab, miks on selle suhtes tundlikud vaid kindlad kehaosad või sellele üldse eriliselt reageerime,» nentis Berliinis asuva Bernsteini arvutusliku neuroteaduse keskuses töötav uurimuse juhtivautor Michael Brecht ERR Novaatorile antud intervjuus.

Viie roti väljakoolitamise järel siirdasid teadlased nende somatosensoorsesse ajukoorde kaheksa elektroodi, mis võimaldasid jälgida üksikute neuronirühmade elektrilist aktiivust.

Brecht leidis, et selle alaosas paiknevad ajurakud reageerivad tugevalt loomade kõhu alt kõdistamisele ja vähem selja puudutamisele. Saba kõditamine ei kutsunud esile mingit reaktsiooni.

