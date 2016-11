Puust ja punaseks video: miks Tyrannosaurus Rexi käed nii pisikesed on?

Inglismaal Sussexi maakonnas 10 aastat tagasi avastatud pruun kivikübe on osutunud 133 miljonit aastat tagasi elanud dinosauruse kivistunud ajuks, mis on tõstmas küsimust – kas hiidsisalike aju ei võinud olla arvatust suurem?

Kas oled vaadanud maakera sisse?

Augustikuus oleme pigem käinud ringi pea kuklas, et hetkekski silmata langevaid tähti. Kui aga taevast sajab tähtede asemel lausvihma, siis peame silmas hoopiski seda, et otse lompi ei astuks. Asfaldipind ei ole tõesti üleliia huvitav. Aga mis õigupoolest on peidus maapinna all?