Viimastel aastatel astroloogiast avalikku kõnepruuki imbunud termin «superkuu» tähistab olukorda, mil elliptilise (loperguse) orbiidiga Kuu möödub Maast tavapärasest lähemalt, olles samal ajal ka täiskuu faasis. Oma kõige kaugemas positsioonis on Kuu maast 405 000 kilomeetri kaugusel, täna on vahemaaks aga vaid 363 400 kilomeetrit. Sellisel puhul paistab täiskuu 14 protsenti suuremana ja peegeldab Maale 30 protsenti rohkem valgust. Kui selline sündmus satub toimuma ajal, mil Kuu Päikese poolt vaadatuna Maa taha joondub, tekibki taevasse valgustatud ülisuur superkuu.

Täna asub Kuu on kõige lähemal positsioonil Maale Eesti aja järgi kell 15.52, mil on Maast ligikaudu 356 509 kilomeetri kaugusel. Horisondile tõuseb kaaslane kirdest kell 16.35, umbes pool tundi pärast päikeseloojangut, vahendab ERR Novaator. Yr.no prognoos näitab, et umbes sel kellaajal peaks ka taevas selginema.

Tänane ei saa olema vaid Kuu 2016. aasta lähim möödumine Maast, vaid koguni terve 21. sajandi seni suurima kuuring meie taevas. Viimati võis sarnast superkuud näha 1948. aastal ja järgmine võimalus avaneb alles 2034. aasta 25. novembril.

Astronoomid on teinud selgeks, et superkuu on keskmiselt iga 14. täiskuu ja sellisel juhul on kuurõngas taevas ligi 14 protsenti suurem ja 30 protsenti eredam kui tavaline täiskuu.