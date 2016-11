GALERII: Vaata, kuidas nägi välja superkuu maailma eri paigus

Pekingi otseülekandest võib aga näha superkuud hetkel, mil ta on Maale kõige lähemal. Videolülitus algab kell 15:30 Eesti aja järgi.

Täna asub Kuu on kõige lähemal positsioonil Maale Eesti aja järgi kell 15.52, mil on Maast ligikaudu 356 509 kilomeetri kaugusel. Horisondile tõuseb kaaslane kirdest kell 16.35, umbes pool tundi pärast päikeseloojangut, vahendab ERR Novaator. Yr.no prognoos näitab, et umbes sel kellaajal peaks ka taevas selginema.

Üleskutse: lugeja, jaga enda tabatud pilte tänasest superkuust aadressil online@postimees.ee