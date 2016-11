Matemaatikat kardavad isegi tippfüüsikud

Nii vahendas ERR-i Novaator Exeteri Ülikooli teadlaste, ajakirjas New Journal of Physics ilmunud uuringut, kus analüüsiti kahe tuhande füüsikaalase teadusartikli viidatavust teistest teadusartiklitest.

Tulemused näitasid, et neile artiklitele, kus leidus igal leheküljel rohkesti matemaatilisi avaldisi, viidati keskmiselt märksa vähem. Samad teadlased on varem näidanud, et matemaatikat pelgavad bioloogid, aga füüsikute matemaatikapelgus tuli siiski autoritele endalegi ootamatult. Lahenduseks pakuvad nad, et rohkesti matemaatikat sisaldavate artiklite autorid võiksid võtta vaevaks võrrandite kõrvale selgesõnalisemalt ära seletada, mida need tähendavad.

