Karm tõde: investorite panus Eesti idufirmadesse on kolinal kukkunud

Sihtautuse Startup Estonia mitteametliku statistika kohaselt kaasasid Eesti idufirmad möödunud aastal investoritelt rekordilised 97,8 miljonit eurot. Tõus varasema aastaga oli korralik – toona koguti raha 68,3 miljonit.

Mis on juhtunud aga sel aastal? Karm reaalsus näitab, et käes on juba novembrikuu, kuid investorid on otsustanud Eesti idufirmadesse panustada vaid 51,7 miljonit eurot, kukkumine võrreldes möödunud aastaga on olnud meeletu.

Kurb tõsiasi on ka see, et suuremaid investeeringid pole suutnud kaasata ükski uus tegija ning raha on kasvatanud juba teada-tuntud veteranettevõtted, mida on juba keeruline startup-valkonda liigitada või mis on Eestisse jätnud vaid arendajad ja peakontori ning juriidilise aadressi mujale kolinud. Skeleton, Transferwise, Testlio, Jobbatical – põhilised investeerigute kaasajad on olnud sel aastal just nemad.

Selle aasta suurima investeeringu - 23,5 miljonit eurot - on kaasanud oodatult Transferwise. Järgnevad Skeletontech 13 miljoni ja Testlio 5,4 miljoniga. Kõigi kolme puhul on tegemist sündikeeritud investeerigutega, kus osalenud on nii olemasolevad kui uued investorid.

Kõige suurema kukkumise on seejuures teinud just Eesti investorid – me ei suuda enam piisavalt kaasata välisinvesteeringuid, üldse mitte aga liikuma panna sisemisi rahasid. Eesti investorite osakaal on nimelt vaid tühised 300 000 eurot, ehk 0,65 protsenti. Möödunud aastal oli vastav näitaja koguni 10 protsenti, ehk 9,6 miljonit eurot.

Sihtasutuse Start-up Esronia juht Mari Vavulski on Eesti investeeringute nii madalat osakaalu nimetanud «hirmsaks». Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN tegevjuht Heidi Kakko hinnangul võib nende kesiste näitajate taga olla ka turul valitsev ootus - jälgitakse huviga Kredexi juurde loodavate uute fondide teket, sh äriinglitele kaasinvesteerimiseks mõeldud instrumenti, ja neist sündivat tõuget.

Asjatundjate hinnangul investeeringud päriselt kindlasti ära ei kao, kuna pangas pole praegu mõtet raha hoida. Ent Eestisse investeerimine on hetkel põhjendamatult raske ja riskantne nii kohalike kui välismaiste rahastajate jaoks.

Põhjusteks esmalt seadused, teiseks aga meie ääremaa staatus – ka Venemaa lähedus - ja turu väiksus. Just see on ka põhjus, miks vähegi edukad Eesti startupid kiiremas korras oma kontorid Londonisse või USA-sse kolivad.

«Täna on Eestisse investeerimine keeruline. Välismaalased peavad Eestis ettevõtlusega alustamiseks avama näiteks arveldus- ja väärtpaberikonto, mis pole sugugi lihtne ettevõtmine,» sõnas Mari Valvuski. «Tuleb tõestada oma juba olemasolev seos Eestiga, mida aga selles faasis veel kindlast ei ole. Lisaks tuleb mitmel korral füüsiliselt kohal käia.»