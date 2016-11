Eesti ettevõtted jäid maailma fintech-firmade paremikust välja

Ärikonsultatsiooniettevõtte KPMG ja riskikapitalifondi H2 Ventures konkurss Fintech 100 reastab 50 end äriliselt tõestanud ning 50 uuemat finantstehnoloogia ettevõtet, mis paistavad silma uudsete ärimudelite poolest ning mil on potentsiaali kogu finantssektori mõjutamiseks. Mullu mahtus parimate hulka ka Eesti firma Transferwise.

Tänavusel konkursil osalesid ettevõtted 23 riigist, kuid Hiina esiletõus on vääramatu. Kui kolme aasta eest oli end tõestanud ettevõtete edetabelis üks Hiina ettevõte, siis tänavuses edetabelis oli TOP 5 seas neli Hiina ettevõtet. Võitjaks osutus Hangzhous tegutsev sõltumatu makseplatvormi Alipay looja Ant Financial.

Edetabelisse jõudnud ettevõtteist tegutseb enim moel või teisel laenamise ja krediiditeenuste valdkonnas. Uute trendidena on näha aga kindlustussektoris tegutsevate tehnoloogiaettevõtete esiletõusu.

«Finantstehnoloogia areneb kiiresti ja konkurents on muutunud globaalseks, 100 parima hulgas on ettevõtteid Iisraelist Filipiinideni,» rõhutas KPMG Baltics nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere. «Tähelepanuväärne on, et tänavuse esisaja ettevõtteist kolmveerand on nii-öelda raputajad, kelle tehnoloogia ei arenda olemasolevaid ärimudeleid, vaid võib muuta viisi kuidas sektoris äri tehakse.»

Fintech 100 edetabeli koostab rahvusvaheline žürii, mis lähtub 50 ettevõtte reastamisel neljast kriteeriumist: ettevõtte kogutud kapitali hulgast, kapitali kaasamise kiirusest, geograafilisest asukohast ja mõjust finantssektori turuosalistele. Samuti annab žürii subjektiivse hinnangu toote, klienditeeninduse, kliendikogemuse ja ärimudeli innovatsioonile.

Uute fintech-ettevõtete, tõusvate tähtede edetabeli koostamisel mängib rolli nn X-faktor, kuna žürii otsib peamiselt «avastamata» idufirmasid. Žürii otsib tulevikutegijaid, värskete, revolutsiooniliste ideede ja finantssektori lahendustega ettevõtteid üle maailma.