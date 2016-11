Kuidas keemilised jäljed telefonil võivad reeta sinu elustiili

Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetistes avaldatud uuringus suutsid USA ja saksa teadlased vaid telefonile jäänud kemikaale uurides teha kindlaks nii selle omaniku kasutatavad hügieenitooted, toitumisharjumused kui ka tarbitavad ravimid. Sellisest ekspertiisimeetodist võib olla palju kasu tervishoiutöötajatele, aga ka korrakaitseorganitele, kirjutab The Guardian.

«Kõigepealt saame me eristada mehi ja naisi. Kui on kasutatud päikesekreemi, võib järeldada, et tegemist on inimesega, kes viibib tihti vabas õhus. Paljude selliste väikeste vihjete abil saab uurija oma otsitava inimese profiili kitsendada,» ütles uuringu kaasautor Pieter Dorrestein California Ülikoolist.

Sellise järelduseni viis teadlased eksperiment, kus 39 inimese telefone uuriti ülitundliku mass-spektromeetria meetodiga. Tuli välja, et igal telefonikasutajal oli oma spetsiifiline keemiline «allkiri», mille abil oli võimalik neid üksteisest eristada. Kõigi 39 telefoni kohta ebaõnnestus telefoni ja kasutaja kokkuviimine vaid kahel korral, millest ühel elasid uuritavad koos ja nii oli ka loogiline, et nende telefonid kandsid jääke mõlema «allkirjast».

Tuvastamisvõimalusest olulisem on aga uus elustiili kindlaks tegemise võimekus. Võrreldes telefonidelt kogutud andmeid erinevate andmebaasidega suudeti teha kindlaks, kas nende omanikud kasutasid kiilanemisvastast kreemi või antidepressante. Mõned sellised, nagu näiteks sääsepeletites kasutatav kemikaal DEET olid seejuures niivõrd hea säilivusega, et nende proove võis telefonide pealt tuvastada enam kui neli kuud pärast viimast kasutamist.

Uuringu autorite sõnul saaks selliste uurimismeetodite abil luua laiapõhjalise andmebaasi, mis aitaks politseinikel nende telefonidelt, võtmetelt või muudelt igapäevastelt tarbeesemetelt võetud proovide abil teha olulisi järeldusi võimalike kurjategijate või tagaotsitavate kohta.