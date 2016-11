Ühiskonna vananemine toob kaasa ajuhaiguste epideemia

Tartu ülikooli neuroloogia professor Pille Taba kirjutab, et pikema eluea on taganud mitmed tegurid, sealhulgas paranenud hügieen ja nakkuhaiguste põdemise vähenemine, paremad elutingimused ja tervislikumad eluviisid. Seega on pikenenud eluaastad kvaliteetsema eluviisi tulemus. Vananeva ühiskonnaga kaasnevatest terviseriskidest rääkis oma inauguratsioonikõnes Tartu Ülikooli neuroloogiaprofessor Pille Taba ja uudist vahendas ERR Novaator.

Koos eakate vanuserühma osakaalu suurenemisega kasvab nende haigusjuhtude arv, mille tekkimise risk suureneb vanuste tõustes: nende hulka kuuluvad niinimetatud neurodegeneratiivsed haigused, sealhulgas näiteks Alzheimeri tõbi ja Parkinsoni tõbi. Neile haigustele on iseloomulik ajurakkude vähenemine erinevates ajupiirkondades ja vastavalt sellele haigusnähtude avaldumine, mille hulgas võivad olla nii liikumishäired kui ka vaimsete võimete allakäik.

