Egiptuses avastati 3000-aastane muumia

Muumia avastasid hispaania arheoloogid Luxori linna lähistel toiminud väljakaevamistel, teatab seeker.com. Arvatakse, et keha kuulus kunagi Amenrenefi-nimelisele mehele, kes kandis oma elu ajal «kuningakoja teenri» ametinimetust. Ta elas tõenäoselt millalgi 21. dünastia ajal, ehk umbes aastal 1000 eKr.

Värviline ja hästi säilinud sark on kaetud värviliste ornamentide ja religioossete sümbolitega nagu päikesemärgid, jumalanna Isise kujutised ja harali tiibadega Nephthys ja jumal Horuse neli poega.

Muumia avastati Miljonite Aastate Templi seni lõunaseina tühimikust.

«Pärast templi sulgemist kasutati seda piirkonda nekropolisena ehk surnute linnana,» ütles uuringut juhtinud Myriam Seco Alvarez. «Seni teadsime, et templi asukohas oli Keskmise Kuningriigi ajal nekropol, aga me ei teadnud Hilise Ajastu haudadest ega ka Kolmanda vaheperioodi omadest. Edasine missioon on uurida avastatud hauda ja selle sisu, et saada teada rohkem tema omaniku kohta.»