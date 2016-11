Jõulukingitus tulihingelistele fännidele: Apple toob müügile 300 dollarit maksva pildiraamatu

Steve Jobsi mälestusele pühendatud teoses on esindatud tooted alates 1998. aasta iMac´ist kuni möödunud aastal tutvustatud puutepliiatsini Apple Pencil.

Müüki jõuab «Designed By Apple in California» nime kandev teos ettevõtte veebipoes ja valitud jaekauplustes juba homme. 450 tootefotoga raamatust on loodud kaks versiooni, suurem formaat maksab 299 dollarit, väiksem aga 199 dollarit.