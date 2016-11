USA tootja nutitelefonid saatsid kasutajate infot salaja Hiinasse

Nimelt olid Blu telefonid vaikimisi varustatud Hiina ettevõtte Shanghai Adups Technology tarkvaraga, mis aitas seadmetel üle võrgu uuendusi läbi viia. Küberturbefirma avastas aga, et samal tarkvaral oli ka lisafunktsioon - kasutajate sõnumite, kontaktlistide, kõneajaloo ja telefoni andmete info saadeti ilma nende loata Shanghais asuvasse serverisse.

Blu toodab soodsama hinnaklassi Androidi nutitelefone, mida müüakse peamiselt USA ja Lõuna-Ameerika turgudel. Väidetavalt puudutab praegune turvaskandaal ainuüksi USAs 120 000 seadet.

Blu on teatanud, et ei olnud andmete kogumisest teadlik, Shanghai Adups Technology, mille klientide hulgas on ka ZTE ja Huawei, teatas, et on kõik kogutud andmed kustutanud ning lõpetas nende talletamise oma serverites.