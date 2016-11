Algasid esimesed inimkatsed CRISPR-Cas9 geenimuundamise tehnoloogiaga

CRISPR-Cas9 on hetke kuumim sõna biotehnoloogias, mis võimaldab viia geneetilisse materjali sisse muutusi kiiremini, kergemini ja efektiivsemalt kui ükski teine olemasolev tehnoloogia. See avastati vaid möödunud aastal ja oli juba sel aastal üks enim soositud pretendentidest Nobeli meditsiinipreemiale. Praeguseks on seda rakendatud näiteks teatud rakutüüpide deaktiveerimiseks, pärmiseente abil biokütuste sünteesimiseks ja ka erinevate GMO taimede aretamiseks. Selle inimeste peal katsetamine on aga üks enim vaieldud teemadest tänapäeva bioeetikas.

Nüüd on hiina teadlased aga asja ette võtnud. Oktoobri lõpus viis onkoloog Lu You juhitud arste halvaloomulise kopsuvähiga haige patsiendi kehasse CRISPR-Cas9 tehnoloogiaga muundatud rakke.

Selleks eemaldati haigete verest immuunrakud. Osa nende DNA’st deaktiveeriti ja asendati seejärel CRISPR-Cas9 meetodi abil geenidega, mille põhjal kodeerivad rakud valku PD-1. Varasemad uuringud on aga tõestanud, et see valk on tugeva valgu immuunreaktsiooni pidurdava mõjuga. Vähk kasutab vohamiseks ära aga just seda raku funktsiooni.

Kuigi CRISPR-Cas9 tehnoloogiaga plaanivad inimkatseid ka ameeriklased, võib hiinlaste eksperiment saada uue biotehnoloogia võidujooksu algatavaks impulsiks, kirjutab Nature.

«Ma arvan, et sellest saab omamoodi «Sputnik 2.0» - biomeditsiini duell USA ja Hiina vahel. See on ka vajalik, kuna konkurentsis toode reeglina paraneb,» ütles USA 2017. aastal eel seisva eksperimendi teadusnõunik Carl June.