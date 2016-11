Teadlased muutsid hiired teismeliste verega nooremaks

Varasemad uuringud on näidanud, et vanade ja noorte hiirte elundite kirurgilise ühendamise huvitavaid tagajärgi. Nimelt saavad vanemad hiired noortega vereringe jagamisest märgatavat kasu samal ajal, kui noored sama operatsiooni tagajärjel pigem känguvad.

Näib, et vanurite noorenemise saladus peitub vere vedelas osas ehk vereplasmas. Mitmed uuringud on näidanud, et noorte hiirte vereplasma vanadesse hiirtesse süstimine aitab kaasa nende aju, maksa, südame ja lihaskonna noorenemisele.

Jaapani tegelasi huvitas aga hoopiski sellise meetodi rakendamisvõimalus inimestes. Esmase eksperimendina katsetati aga inimeste vereplasma mõju hiirtele. Selleks koguti plasmaproovid 18-aastaste inimeste verest ja süstiti seda 12 kuu vanustele hiirtele. Selles vanuses on hiired enda vananemisastmelt võrreldavad 50. eluaastates inimestega.

Hiirtele süstiti plasmat kaks korda nädalas ja pärast 3 nädalat kestnud kuuri tehti nendega mitmeid füsioloogilisi teste. Tuli välja, et vanurid olid «noorenenud» koguni 9 kuu jagu ja käitusid nagu 3-kuused. Nad jooksid oma puurides taas energiliselt ringi ja ka nende mälu näitas paranemise märke.

Kõige üllatavam oli aga, et hiirte aju uurides tuli välja, et isegi vanurite aju oli «noore» vereplasma mõjul hakanud uuesti närvirakke tootma. Järelikult on alust oletada, et uue vereplasma toel paranes ka hiirte õppimisvõime.

Uuringut juhtinud Sakura Minami näeb seda avastust vaid ühe sammuna vananemist tõkestava ravimi väljatöötamisel. Firma, milles ta töötab, on juba alustanud ka vereseerumi Alzheimeri tõvega patsientidel katsetamist.