Vähemalt üks Tombergi vabastamise ettekäänetest osutus lausvaleks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist pärinevate etteheidete nimekiri on üsna kirev ja selles leidub mitmete arusaadavate põhjenduste – näiteks Paul-Kristjan Lilje veetud brändiuuenduse projekti täielik läbikukkumine – kõrval punkt, mis räägib e-Estonia Showroomi soovist mitte kuuluda EASi koosseisu.

«e-Estonia Showroom on üks Eesti peamisi esitluskanaleid. Tahtmatus mitte kuuluda EASi koosseisu annab ilmekalt edasi sõnumi, mida üks organisatsiooni osa arvab organisatsioonist, kelle ülesanne on kujundada ühtlasi ka Eesti riigi mainet nii kodu- kui välismaal,» seisab ministeeriumi nimekirjas.

Kas selline tahtmatus ka tegelikult eksisteerib? Showruumi juht nimetab seda ettekäänet selgelt valeks.

«Mina kui e-Estonia Showroomi juht pole sellist seisukohta kunagi avaldanud!!!! Showroom ei soovi EASist eralduda,» ütles Postimehele showroomi projekti juht Anna Piperal.

Otse vastupidi – Piperali sõnul on koostöö EASi ja juhatusega Hanno Tombergi isikus on olnud väga hea.

«Saime nende toetusel teha palju Eesti e-riigi maine ja IKT sektori ettevõtete jaoks. Võõrustame aastas kuni 10 000 otsustajat üle maailma ning oleme uhked olla Eesti ettevõttete toetajad,» märkis Piperal.

Ka EAS-i nõukogu otsusel eile ametist tagasi kutsutud Hanno Tombergi enda hinnangul on tegemist «kõige absurdsema väitega neist väidetest, mida ta kuulnud on».

«EAS on algatanud e-Estonia Showroomi virtuaalse hanke, mille maht on koos käibemaksuga üle 280 000 euro. Me oleme seda ette valmistanud koostöös EASi hankeosakonnaga ja e-Estonia Showroomi meeskonnaga. Meil on väga hea läbisaamine ja mulle tundub see süüdistus kõige alusetum,» ütles Tomber eile intervjuus Postimehele.

Hanno Tomberg ei ole ka teiste enda vabastamise põhjustena toodud etteheidetega nõus ja leiab, et nõukogu tegutses tema tagasikutsumisel liiga tormakalt.