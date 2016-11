Video: hääbuva IT Kolledži esisel süttisid leinaküünlad

Tudengite meeleolu demonstreerimiseks kogunes kümmekond kolledži tudengit ja vilistlast sama päeva õhtul õppehoone ette. Ettevõtmise eesmärgiks oli juhtida tähelepanu sellele, kuidas kahe kooli ühinemiseni jõuti, ütles üks meelsusavalduse organiseerijast Kairo Koik.

«IT Kolledži üliõpilased ja õppejõud on ühinemisele vastu. Kõige rohkem kardetakse kõrgel tasemel rakendusliku kõrgkooli lahustumist akadeemilises Tallinna Tehnikaülikoolis,» märkis ta.

Oma vastumeele väljendamiseks on loodud ka petitsioon «IT Kolledži iseseisvuse poolt», millele koguti üle 600 allkirja. TTÜ rektor Jaak Aaviksoo on aga öelnud, et TTÜ-ga liitumise vastu allkirja andnud IT Kolledži tudengite töötajate arvamust võetakse arvesse.

«Kahjuks pole tänaseni teada, kuidas antud hääli arvestati. Peale kolmekuulist pausi toimus 10. novembril HITSA Nõukogu korraline koosolek, kus peamise teemana arutleti TTÜ ja IT Kolledži ühinemislepingut. Toimunud koosolekul võeti vastu otsus ühinemisega nõustuda,» tõdes Koik.

IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes õpib üle 1040 õppuri, kellest enam kui 330 alustas õpinguid selle õppeaasta sügissemestril. IT Kolledžist on tööjõuturule suundunud üle 880 IT spetsialisti.