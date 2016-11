Teadlased avastasid maailma kõige ümarama keha

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Science Advances avaldatud teadusartikli tulemusi.

Ehkki elame teadmises, et Maa ja Päike on ümmargused, teeb nende pöörlemisest tekkiv tsentrifugaaljõud nad natukene lapikuks. Päikese raadius on seetõttu ekvaatori suunas umbes kümme kilomeetrit pikem kui pooluste suunas.

Saksa teadlased avastasid aga uut mõõtmisvõtet kasutades tähe, mis on aga senistest taevakehadest kõige ümaram: tähe ekvatoriaal- ja polaarraadius erinevad ainult kolme kilomeetri võrra, pluss-miinus üks kilomeeter.

Loe põhjalikumalt Novaatorist.