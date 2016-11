SpaceX avaldas plaani saata orbiidile ennekuulmatud 4500 satelliiti

15. novembril esitas SpaceX USA Föderaalsele Kommunikatsioonitehnoloogiate Komisjonile FCC taotluse, milles palub luba 4425 satelliidi orbiidile saatmiseks. Võrreldes seni kosmosesse saadetud satelliitide arvuga on see aga kolossaalselt suur arv. Hetkel on Maa orbiidil nimelt 1419 aktiivset satelliiti ja 2600 oma ära elanud passiivselt ringi lendlevat tehiskaaslast. Seega saaks SpaceXi tehiskaaslastest kõige suurem satelliidilaevastik inimkonna ajaloos.

Seejuures kaaluvad suurimad telekommunikatsiooni satelliidid tonne ja võivad olla koguni bussi suurused. SpaceXi taotluses tundub aga, et kasutusele plaanitakse võtta mõnevõrra väiksemad, 386 kilogrammi kaaluvad satelliidid, mis oleksid ligikaudu pisikese sõiduauto suurused. Kõige lähemas punktis oma elliptilisel orbiidil oleksid plaanitavad satelliidid Maast 1150 kilomeetri kaugusel ja kõige kaugemas 1275 kilomeetri kaugusel.

«Süsteem on loodud andma kodumajapidamistele, äridele, institutsioonidele, valitsustele ja professionaalsetele kasutajatele üle maailma ligipääs lairibainternetile,» teatas SpaceX oma taotluses.

Arvestades, et 2015. aastal oli ülemaailmne keskmine internetikiirus 5,1Mbps, siis on Muski firma pakutav 1Gbps väga suur hüpe, millel võib olla märkimisväärseid mõjusid globaalsetele kommunikatsioonisüsteemidele.

Mõned detailid SpaceXi plaanidest:

Ülikõrge kiirus. Iga satelliidi ühenduse kiiruseks saab olema 17-23 Gbps. Arvestades, et esimese lennuga soovitakse orbiidile saata 1600 satelliiti, teeks see summaarseks kiiruseks 32Tbps

Igale kasutajale eraldatakse kiirus kuni 1Gbps.

Süsteem kataks kogu maailma.

Madal maksumus.

Lihtne paigaldamine

Satelliitide elueaks hinnatakse 5-7 aastat, pärast mida need hävivad aasta jooksul.

Varem on SpaceXi juht Elon Musk kirjeldanud projekti kui «interneti kosmoses uuesti üles ehitamist».