Kabanov uuele valitsusele: olge maksumuudatustega ettevaatlikud

«Minu kõige suurem murepunkt seoses plaanitavate muudatustega on see, et ei hakataks liiga suuri muudatusi tegema liiga kiiresti – see oleks väga valus. Eesti kogu maksukoormus on väga kõrge. Käibemaks, aktsiisid – kaudsed maksud on väga kõrged. Kui neile lisada ka tulu- ja sotsiaalmaks, siis on kõrged ka palgamaksed,» ütles Jevgeni Kabanov Postimehele.

Kabanovi sõnul mõistab ta täiesti, et muudatusi on vaja teha ning ei tema ega nähtavasti teised ettevõtjad pole vastu sellele, et natuke raha ümber jagada.

«Me kõik tahame, et Eesti majandus kasvaks ja et ettevõtete elu ei läheks liiga raskeks. Ma ei saa öelda, et olen konkreetsete muudatuste poolt või vastu, ma loodan, et uus valitsus on ettevaatlik ja muudatused oleksid tasakaalus ning aeglased,» sõnas ta. «Ma loodan, et need on tasakaalus teiste muudatustega, ning kokkuvõttes maksukoormus ei suurene.»

Kabanovi sõnul on Eesti kuus aastat tulumaksu langetanud ja see on olnud päris suur muutus. Kui me teeme nüüd pöörde vastupidises suunas, siis sooviks ta, et ka see võtaks aega kuus kuni kaheksa aastat ja muudatused ei toimuks sõna otseses mõttes homme.

«Meie kõik arendajad on Eestis ja igast väljamakstud eurost läheb ligi 45 protsenti riigile. Maksud on kõrged ja loodan, et olukord palju halvemaks ei lähe,» lisas ta.

ZeroTurnaround on üks neist IT-ettevõtetest, mis on pidanud töötajaid tooma ka välismaalt. Praegu on kogu nende arendusmeeskond komplekteeritud.

Eri andmetel on valitsus kaalunud nii tulumaksu taastõstmist 26 protsendile kui astmelise tulumaksuvaba miinimumi kehtestamist viisil, kus 1200- ja enama brutopalga saajale tulumaksuvaba miinimumi enam ei eksisteeriks. Viimane tähendaks ligi 2,5-protsendist palgalangust kõigile, kelle palk on 1200 eurot ja enam.

ZeroTurnaroundis töötab ligi 170 inimest, asutatud on ettevõte aastal 2007 ning kaasatud on 15 miljoni euro ulatuses riskikapitali.