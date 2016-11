Riigiportaalis algab muutuste aasta

Keskne eesmärk on, et asutused hakkavad edaspidi teenuseid ise arendama ning enda keskkondades pidama. Riigiportaal hoolitseb selle eest, et kasutajal oleks mugav võimalus eesti.ee keskkonnast suunduda teenust omava asutuse iseteenindusse. Näiteks juhiloa vahetamise artiklis on viide vastavale teenusele Maanteeameti e-teeninduses.

Keskkonna uuenemine toimub järg-järgult järgmise aasta jooksul. Portaali juhi Anu Veidenbergi sõnul muudetakse keskkonda nii sujuvalt, et see kasutajaid võimalikult vähe häiriks.

«Vabandan juba ette, kui mõni tõrge või viperus muutuste tõttu siiski aset leiab,» sõnas Veidenberg.

Riigiportaali tulevane artiklileht. / Riigi Infosüsteemi Amet

Riigiportaal annab kodanikele infot kõigi olulisemate riigiga seotud õiguste ja kohustuste kohta. Kuna vajalikku teavet on väga palju, siis on juba portaali avalehel tõstetud kesksele kohale otsingukast. Otsingu abil pääsevad kasutajad vajaliku infoni ning ka e-teenusteni.

Lisaks otsingu tähtsamaks muutmisele on teine suurem muudatus riigiportaalis suunata e-teenused neid pakkuvate asutuste e-teenindustesse. Praegu majutab riigiportaal endas üle 500 e-teenuse, mida pakuvad erinevad avaliku sektori asutused.

Riigiportaali enda pakutavad teenused nagu teavitusteenused, @eesti.ee aadress, Minu asjade vaade ning Minu dokumentide teenus jäävad portaali endiselt alles. Novembri alguse seisuga oli @eesti.ee aadressi kasutusele võtnud enam kui 291 000 eraisikut ja ligi 57 000 ettevõtet.