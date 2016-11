Video: leidlikud papagoid valmistavad oskavad eri materjalidest tööriistu valmistada

Et mõned linnud leidlikud tööriistakasutajad on, teavad ornitoloogid juba ammu. Seni on aga arvatud, et peamiselt seostatakse siiski konkreetseid materjale konkreetsete ülesannete täitmisega. Nüüd on aga grupp Viini ülikooli teadlasi näidanud, et tanimbari kakaduud oskavad erinevate ülesannete täitmiseks valmistada samalaadseid tööriistu mitmetest eri materjalidest. Looduses kasutatakse enamasti mõistagi puitu või pulki, kuid nüüd on teadlased teinud kindlaks nende lindude oskuse oma tööriistade tegemisele seniarvatust oluliselt loomingulisemalt läheneda.

Kui anda lindudele papist plaat, siis nad mõistavad, et ei suuda sellega vajalikku ülesannet täita. Küll aga nähtub The Guardianis avaldatud videost, et nadoskavad oma nokaga papist välja murda täpselt õige kujuga pulga, et toidupalake siiski kätte saada.

Selline avastus on muidugi väga huvitav ja aitab lindude käitumist paremini mõistal. Samas on teadlastel käitumise uurimiseks teinegi motiiv – loomade mõtlemist uuritakse, et sellest saadud andmete põhjal kunagi uusi ja võimekamaid arvutiprogramme arendada.

Vaata lindude leidlikkust The Guardiani videos siin: