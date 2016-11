Suur uuendus: uus tehnoloogia laeb mobiiliaku viie minutiga

Tehnoloogia kannab nime Qualcomm Quick Charge 4 ning see tuleb välja koos uue generatsiooni Snapdragon 835 protsessoriga. Ettevõtte teatel laadib see eelkäijaga võrreldes akud täis 20 protsenti kiiremini, 30 protsenti efektiivsemalt ja on seejuures viie kraadi võrra jahedam.

Viie minutiga saab mobiiltelefoni aku laadida niivõrd, et see peab vastu vähemalt viis tundi. Nullist kuni 50 protsendini kulub uue tehnoloogiaga laadimiseks kuni 15 minutit.

Uuringute kohaselt mõjutab kiirlaadimise olemasolu 60 protsendi tarbijate ostueelistusi. Veerand mobiiliomanikest leiab, et akude laadimine toimub praegu liiga aeglaselt.

Qualcommi teatel tuleb uus tehnoloogia turule 2017. aasta esimeses pooles.