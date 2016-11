Jõulukingiideed: Telia jõulupakkumistega saab kaasa võimaluse tuua riigimetsast ihaldatud jõulupuu

Võimaluse tuua ise riigimetsast kuni 2-meetrine jõulukuusk saavad kõik soovijad äärmiselt lihtsalt. Täida kellegi jõulusoov, soeta jõulukingid endale või teistele Telia e-poest, pane ostukorvi ka vähemalt üks hea jõulupakkumisega kingitus uue nutitelefoni, tahvelarvuti, süleri, teleri või mõne muu seadme näol ja ostukorvi kinnitades näedki seal tasuta kuuserida!

Peale ostukorvi kinnitust saadab Telia e-mailiga tasuta kuuse sooduskoodi. Edasi on juba kõik sinu enda kätes! Lae alla RMK äpp ning leia üles rubriik Kuusekohad, kliki ikoonil Tasumine ja helista läbi äpi tasuta numbrile 800 2200 - võta oma sooduskood ligi ja sisesta see, kui automaat seda küsib.

Enne, kui lähed riigimetsa oma lemmik-jõulukuuske maha võtma, veendu, et teed seda õigest metsast ja vormista oma tasuta kuusekood äpi abil SMSiks - seda pead metsas vajadusel ette näitama, et sul on õigus kuusele. / Digitark

Et valmistuda õigesti ette, tutvu ka Digitarga videoga (ka artiklis üleval pool), mis tuleb metsa minnes kaasa võtta ja leia RMK äpist üles tuberoheliste aladena märgitud lähim või sinu jaoks sobivaim riigimets. Kuusekoha võid üles otsida ka RMK kuusekese kodulehelt. Meeles tuleb pidada, et noorest riigimetsast jõulukuuske võtta ei tohi - need puud tahavad veel aega kasvamiseks.

Telia jõulukampaania ostudega kaasa saadud tasuta sooduskoodiga võib vana metsa alt või elektriliinide aluselt alalt viia koju kuni 2-meetrise jõulukuuse. Kuni 2-meetrise jõulupuu aitab leida RMK mobiilirakendus. Võtta võib puid, millel pole lootust suureks kasvada, sageli asuvad need teede ja kraavide servades või elektriliinide all. Kuuskede eest tasub Telia ning müügist saadud tulu investeeritakse uue metsa rajamisse.

Metsaretke planeerides võta kaasa mõõdulint, saag, kotid ja nöör, et jõulukuusk rikkumata koos sinuga koju jõuaks ja loomulikult soojad riided.

Metsa minnes lae oma telefoniaku varakult täis ja võta kaasa ka akupank koos ühendusjuhtmega juhuks, kui külma ilmaga metsas lustides telefoniaku siiski tühjaks saab. Telia e-poest ostetud jõulukingid kullerdatakse sulle koju või pakiautomaati tasuta!

