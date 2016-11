Allo-allo! Just nii kõlab Google’i uue suhtlusäpi nimi

Kõige rohkem kõneainet pakub rakenduses elutsev "assistent", mis kasutab ära Google’i nutika otsingumootori võimekust, kirjutab Hardi Keerutaja Digitargas. See tähendab, et suhtlusaknas on igal ajal võimalik küsida assistendilt küsimusi ja paluda näiteks kinopileteid broneerida, ilmaennustust vaadata või kalendrisse märkmeid teha.

See on justkui "Ok Google" häälotsing tooduna suhtlemisaknasse.

Allo on mõeldud konkureerima ka näiteks Apple’i Siriga. Idee on selles, et enam ei pea ise mõtlema, kuidas leida lähim mereande pakkuv restoran, selle kodulehekülg või kontakttelefon, et lauda broneerida. Esitades neid küsimusi tsätiaknas assistendile, toob Allo ingo kätte sinu eest.

Allo aitab nagu iga teinegi personaalne assistent otsida vajalikku infot ja seda arusaadavalt sulle esitades. / Allo

See on suhtlemine robotiga, seejuures päris targa robotiga, kellega koos asju ajades võib juba meelest minna, et tegu pole päris inimesega.

Kasutajakogemus on üles ehitatud küsimus-vastus-vormile. Sina küsid, Google püüab vastata. Eriti loomulikult tuleb välja navigeerimine. Tuleb vaid öelda võlusõna "Ok google" ja seejärel soovitud sihtkoht, misjärel Google Maps juhatab juba tuntud headuses edasi. Lihtne on ka teha teepeal peatusi, küsides näiteks tankla või kohvi ostmise võimaluste kohta.

Mõte on hea, kas see ka päriselt käima läheb, sõltub sellest, kas Google saab kokku kriitilise massi kasutajaid. Kui praegu saab assistendi teenuseid nautida Allo äpis, siis pole raske kujutleda, kuidas mitte kauges tulevikus see ongi telefoniga suhtlemise peamine vorm.

Lae Allo äpp alla ja proovi ise!

Osta uus ja kiirem telefon: proovi uusi kasulikke rakendusi näiteks nende Telia jõulukampaania parimate ja hea hinnaga telefonidega! Mõnele telefonimudelile kaasa kingitus (nt iPhone SE) ja jõulutoodetega saad lisaks ka võimaluse tuua RMK riigimetsast endale tasuta kuni 2 meetri kõrguse jõulukuuse!

Kasulikke äppe on hea oma ellu rakendada soodsa ja moodsa nutitelefoniga! / Telia

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!