Jaapan muutus just arusaadavamaks: Panasonic näitas tõlkeruuporit

Jaapanis on võõrkeeltega asjad halvasti. Need, kes töötavad tõusva päikese maa kiirelt kasvavas turismisektoris, ei oska hästi oma mõtteid väljendada isegi inglise keeles. Selleks, et keelebarjäär takistuseks poleks, on Jaapani firma Panasonic arendanud nutimegafoni, mis oskab laused kolme keelde tõlkida, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.