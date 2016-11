Elon Musk Trumpi mõju pärast ei muretse

Nimelt on analüütikud viidanud sellele, et Trump võib ära kaotada nullemissiooniga sõidukite punktisüsteemi ehk nn ZEV (Zero Emission Vehicle) krediidi, mis aga mõjutaks otseselt Tesla äri.

Kümnes osariigis toimiva ZEV programmi kohaselt tuleb kõigil autotootjatel vastavalt oma kogumüügile teenida teatud arvu nullemissiooniga sõidukite krediidipunkte. Kuna elektrilised sõidukid ja nende tehnilised andmed tootjate kaupa erinevad, on selleks loodud eraldi punktiarvestussüsteem.

Näiteks Californias tuleb aastal 2018. autotootjatel teenida iga 100 000 müüdud sisepõlemismootoriga auto kohta 4500 ZEV krediidipunkti. See ei tähenda otseselt, et ettevõte peaks müüma täpselt 4500 elektrimootoriga sõidukit. Näiteks pistikhübriidide eest on autotootjal võimalik teenida 0,4-1,3 krediidipunkti, täiselektrilise sõiduki eest aga olenevalt selle sõiduulatusest 1-4 sõidupunkti. Näiteks iga müüdud Leafi eest saab Nissan praegu 1,8 punkti, Tesla oma Model Si eest aga lausa 3,8 punkti.

Kuna Tesla toodab ainult pika sõiduulatusega täiselektrilisi autosid, on ettevõttel krediidipunkte pidevalt üle ning neid müüakse teistele tootjatele. Ainuüksi mullu teenis ettevõte selle abil 139 miljonit dollarit kasumit.

Musk aga kinnitas investoritele, et isegi kui Trump peaks kogu ZEV programmi tühistama, ei oleks see Teslale väga suur löök, kuna tegu ei ole ettevõtte jaoks kõige olulisema tuluallikaga.

Multimiljardär viitas ka sellele, et ZEV krediidipunktide müük ei ole nii või naa pikas perspektiivis stabiilselt kasvav äri, kuna Tesla teenib nende müügist sõidukipõhiselt tegelikult vähem kui traditsioonilised autotootjad nagu General Motors.