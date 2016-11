Miljoniinvesteeringu kaasanud Jobbatical: riskiraha liigub täna Kagu-Aasiasse

Täna sai teatavaks uudis, mille kohaselt otsustas Austraalia riskikapitalifond Airtree investeerida miljon USA dollarit eestlaste loodud tehnoloogiavaldkonna tööportaali Jobbatical.

«Airtree on Austraalia ja Uus-Meremaa piirkonna vingeimaid investoreid. Kuna ka meie sinna piirkonda järjest jõudsamalt laieneme, siis lisaks rahalisele poolele aitab nende know-how meil paremini sealsete klientideni jõuda ja äri laiendada,» ütles Karoli Hindriks Postimehele.

Jobbatical on hetkel piirkonnas esindatud vaid Singapuris oleva ühe inimesega. «Nüüd on selgeks eesmärgiks luua Kagu-Asias meie teine suurem opereerimiskeskus. Otsustamisel on veel see, kas jätta see Singapuri või liikudagi Austraaliasse. Tegeleme sellega.»

Kuid miks on suund võetud just Kagu-Aasiase, millistesse riikidesse täpsemalt?

«Kui vaadata seda, kuhu ka riskikapitali raha kõige enam liigub, siis Malaisia on kindlasti üks nendest riikidest. Seal on tohutu hulk ettevõtteid kasvamas ning kohapealset know-how’id jääb segelt puudu,» selgitas Hindriks Malaisia kasvu fenomeni. «Otsitakse arendajaid, turundajaid - kõiki. Selle piirkonna olulisus on nüüd maailmas selgelt kasvamas.»

Ameerika presidendivalimiste tulemused on viinud ka tendentsini, kus Jobbaticali vahendusel on palju rohkem neid, kes maailmas veidi ringi sooviksid vaadata.

Malaisia järel on suuremad turud, kus hetkel IT-tööjõudu otsitakse, Singapur ja Indoneesia. Euroopas Saksamaa ja Hispaania. Eestisse on ettevõtte kaudu tööle saabunud juba sadakond spetsialisti. Kõige enam vajatakse kõikjal heade oskustega IT-arendajaid, kohe seejärel kõrgel tasemel digiturundajad.

Baltikumi vingeim idufirma

Jobbaticali hetkeseisu nimetas Hindriks väga heaks. «Oleme viie inimesega alustanud startup’ist kasvanud toimivaks ettevõtteks, väga toimekas aasta on olnud, võtsime just 24. inimese tööle. Julgen vist isegi öelda, et meil on kogu Baltikumi kõige vingem varajases staadiumis startup-meeskond, väga targad inimesed istuvad laudade taga.»

Jobbaticali vahendusel on tänaseks töö leidnud üle tuhande arendusspetsialisti Ameerikast, Brasiiliast, Indiast - kõikjalt üle maailma. Üle 65 000 on neid, kas praegu keskkonna kaudu tööd otsivad.

Mis puutub aga Suurbritanniat ja Brexitit, siis leidis Hindriks, et ehmatus oli suurem, kui sellele järgnenud reaalsus. «Pigem püütakse igati toetada väistalendi riikitoomist, seda eriti Londoni piirkonnas. Mõned grupid hakkasid Brexiti mõjul isegi aktiivsemalt tööle, saadakse aru tehnoloogia mõjust majanduse kasvule,» ütles Hindriks.

Viimati kaasas Jobbatical märtsis riskikapitali ettevõtte Union Square Ventures, riskikapitalist Saul Kleini ja Smartcap vahendeid 1,9 miljonit eurot.

Jobbatical pakub maailmas ringi liikuvatele tehnoloogiavaldkonna töötajatele tööd maailma tõmbekeskustes, peamiselt üheks aastaks. Ettevõtte asutasid 2014. aastal Karoli Hindriks, Ronald Hindriks ja Allan Mäeots.