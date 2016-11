Facebook tunnistas kliendihaarde arvutamisel ränka möödapanekut

Ühel mõõdiku puhul võib seeläbi tegelik postituste nägijate tegelik hulk väheneda klientidele näidatuga võrreldes koguni 55 protsenti. Kõigest mõne kuu eest teatas Facebook, et vaatas üle videovaatajate hulga mõõdiku, teatab portaal recode.

Juhtumi avalikustamine on kütnud üles arutelud selle üle, kuivõrd saavad reklaamiandjad ja postitajad usaldada maailma ühte mõjuvõimsamat tegijat digitaalmeedia maailmas.

Facebook ise kinnitab, et kummalgi juhul ei mõjuta vead mõõdikutes tulemusi, mille eest reklaamiandjad on võrgustikule maksnud. «Kui andsite Facebookile raha kindla hulga klikkide või näitamiste eest, siis Facebook teile need ka andis,» kinnitas Facebooki reklaamijuht Carolyn Everson.

Kõige suurem muudatus puudutab nüüd mõõdikut, mis näitab, kui palju võis nädala või kuu jooksul inimesi postitusi näha – need võivad nüüd väheneda 33-55 protsenti. Päevapõhise mõõtmise täpsusega on Facebooki kinnitusel kõik olnud korras.

Eversoni sõnul põhjustasid möödapaneku vead arvutustes, mitte metoodikas endas.