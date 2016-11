NASA plaanib viia Kuu orbiidile veel «oma kuu»

Missiooni esimeses faasis seiraks uurimisalus möödalendudel asteroidi, tehes kindlaks selle koostise ja füüsilised omadused. Seejärel maanduks alus asteroidile ja püüakse sealt oma robotkäpaga kinni kuni 4-meetrise läbimõõduga mitmetonnise kivirahnu.

Seejärel veetaks kivi Kuu orbiidile, kus Orioni kosmoselaevaga Maalt lähiorbiidile lendavad teadlased seda juba märksa hõlpsamini uurida saavad. Muuhulgas võimaldaks selline plaan tuua Maale tagasi ka esimesed proovid avakosmose asteroididest.

Praeguseks on NASA välja valinud juba mitu asteroidi ja käimasolevate otsingutega on plaanis valikut veel laiendadagi. Uute asteroidide avastamise korral uuritakse nende liikumiskiirust, orbiiti, suurust ja pöörlemist, mille põhjal ka valik langetatakse.

Asteroidi «püüdma» plaanitakse kosmoselaev saata hiljemalt käesoleva kümnendi lõpus. Missiooni eesmärk oleks tuua Maale tagasi esimesed atmosfääris põlemisest mõjutamata asteroidikillud, mis annaks teadlastele rohkem uurimismaterjali kui kunagi varem.

NASA prototüüp kosmosekivi vedava kosmoselaeva haaratsitest. /NASA/JPL

Missiooni jooksul kogutud andmete põhjal saavad teadlased ka edukamalt reageerida potentsiaalselt Maad tabavatele asteroididele. Seejuures on Kuu orbiidile veetava kivi mass aga selline, et isegi, kui see Maa gravitatsiooniväli seda meie poole kiskuma hakkaks, põleks see atmosfääris ega ohustaks elu Maa peal.

Tõeliste kosmosefanaatikute jaoks peitum missiooni suurim väärtus aga sellega kaasnevates tehnoloogilistes edusammudes, mis võivad kiirendada inimkonna Marsile jõudmist.

Vaata plaanitava missiooni detaile ka NASA avaldatud videost: