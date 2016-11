Ekspert: Eesti pole IT-talentidele tõotatud maa

Tänapäeval on raske ette kujutada Eesti ettevõtet, kus ei vajataks vähemal või suuremal määral veebi- või IT-teenuseid. Millised on reaalsed valikud – kas palgata n-ö patsiga poisid või asuda guugeldama?

Ettevõtetel on alati võimalik otsustada, kas tasub kokku panna oma meeskond või teenus sisse osta. Viimase puhul omakorda, kas proovida teha seda koduriigist või väljastpoolt.

Eestis on see kindlasti võimalik, aga... Heal juhul võtab veidikegi suurema meeskonna komplekteerimine vähemalt pool aastat. Veelgi raskem on see siis, kui vaja on spetsiifiliste erialaoskustega inimesi. Eeliseks on küll eestikeelne kommunikatsioon, samas on meeskonna komplekteerimise aja kõrval kahtlemata piiratum kompetentside ja kasutatavate tehnoloogiate hulk.

Sellise põua põhjus väga lihtne: Eestis oleks praegu kohe tööd pakkuda mõnele tuhandele IT-inimesele. Olukord pole sugugi parem ka naabrite juures: Helsingis on see näitaja veelgi suurem – 10 000 töötajat, kuna endiste Nokia töötajate profiil lihtsalt ei sobi.