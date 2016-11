Puust ja punaseks: miks on raske inimestega rääkides neile otsa vaadata?

Meile kõigile on vast tuttav see tunne, kui üritame oma vestluspartneriga silmsidet hoida, kuid tahes tahtmata kipub pilk teatud momentidel järsult mujale vaatama. See veider komme näib olevat meile kõigile omane, kuid sellele ei ole seni välja käidud ühtegi teaduslikult põhjendatud seletust.

Hiljuti jõudsid kaks jaapani Kyoto Ülikooli teadlast aga omapärase seletuseni – nad väidavad, et silmside hoidmine nõuab teatud suurt kogust vaimset pingutust ja kasutab seetõttu ajuressursse. Kui jutus tekib mõni keerulisema mõttekäigu koht, muutub silmside hoidmine seetõttu ka keerulisemaks ja nii võibki pilk järsult keset juttu vestluskaaslasest ära pöörata.

Oma teoorias tuginevad teadlased varem avastatud tõdemusele, et teatud sõnade omavahel seostamine nõuab rohkem ajutööd kui teiste. Põhjuseid võib olla erinevaid, kuid erinevused on samas selged.

Varasemast, ameeriklaste läbi viidud uurimusest, selgus näiteks, et sõnapaaride seostamise teeb raskeks võimalike valikute rohkus. Kui katses osalenud inimestelt küsiti näiteks, mis tegusõna seostub neile kõige enam sõnaga «käärid», tuli vastus «lõikama» pea kõigil väga kiiresti. Sõnaga «pall» jäädi aga veidi enam raskustesse, kuna palli saab teatavasti nii lüüa, visata, püüda, mängida jne. Lisaks on paljude sõnade vahel ka lihtsalt keeruline seoseid leida.

Värskes uuringus uurisidki jaapani teadlased 26 inimese silmside pidamise võimekust erinevate sõnade seostamise mängu ajal. Tuli välja, et kergemate sõnakombinatsioonide puhul (nagu näiteks «käärid» ja «lõikama») suudeti silmsidet hoida ilma erilise probleemita. Niipea kui sõnad aga keerulisemaks muutusid, murdus ka silmside.

Teadlased järeldasid tulemustest, et kuigi silmside hoidmine ei sega otseselt sõnade ritta seadmist, võib ta võtta enda alla piisava koguse vaimset ressurssi, mistõttu võibki poole lause pealt tekkida vajadus korraks mujale vaadata ja lause õigesti lõpetada.

Uuring avaldatakse Cognition.