Tartu teadlased muutsid staatilise elektri paljale silmale nähtavaks

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator uue nanotraate sisaldava odava hinnaga vedeliku loomist, mis võib pakkuda tohutut rahasäästu elektroonikatööstusele.

Ameerika kaubandusajakiri Chemical & Engineering News kirjutab, et mõne elektroonikatöösturi hinnangul kaotavad elektroonikatootjad staatilise elektri tõttu igal aastal miljardeid dollareid.

Kuid Tartu ülikooli ja Riia tehnikaülikoolis töötaval materjaliteadlasel Andris Šutkal on oma uurimisrühmaga välja pakkuda tõhus lahendus. Nimelt näitasid nad hiljuti, et looduslikust mineraalist tsinkoksiidist nanotraadid võivad pakkuda väga lihtsat viisi staatilise elektri avastamiseks enne, kui see probleeme hakkab valmistama.

