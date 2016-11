Koolide nutiväljakutse: kuidas kasvatada uue generatsiooni visionääre ja innovaatoreid?

Taavi Talve sõnul on üheks põhiliseks trendiks hetkel 3D-printimine, kirjutab Digitark. "Kui täna on vaja disainerit Ameerikas, tootmist Hiinas ja transporti üle poole maailma meie lähedal olevasse kauplusse, et me saaksime näiteks pliiatsitopsi osta, siis ei ole kaugel üldse tulevik, kus sa saad minna poodi, valida veebikataloogist sobiva toote ja see valmistatakse seal samaks koha peal," kirjeldab Talve lähitulevikku.

Kuna ka koolide IT-tehnoloogiate lahendused muutuvad seetõttu keerulisemaks ja kallimaks, tasub kaaluda ka haridusasutustel rentida IT-teenused sisse.

Selle suureks plussiks on kulude kokkuhoiu kõrval teadmine, et alati on koolis õpilaste käsutada uusim ja töökorras tehnoloogia. Nii saab Talve sõnul keskenduda koolis just sellele, mille jaoks koolid Eestimaal olemas on.

Nii jääb Talve sõnul koolis töötavatel haridustehnoloogidel, IT-spetsialistidel ja õpetajatel piisvalt aega mõelda ka sellele, milline peaks olema üks õige nutitund ja nutikool, läbi mille meie uue generatsiooni visionääre ja innovaatoreid välja koolitada ja õpetada.

