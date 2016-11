Uuring: dementsus hakkab maailmas hoopiski vähenema

2000. kuni 2012. aasta andmete analüüs näitas, et kaheteist aasta jooksul on dementsus üle 65-aastaste ameeriklaste hulgas kukkunud 11,6 protsendilt 8,8 protsendile. Analüüs põhines 21 057 inimese andmetel ning tulemused avaldati ajakirjas JAMA Internal Medicine.

Kõige tõenäolisemalt on languse taga inimeste haridustaseme tõus, mis suudab aju haiguse eest kaitsta.

«Meie tulemused on järjekordne tõend selle kohta, et dementsuse riski vähenemine on tegelik ning haiguse leviku prognoos ei pruugi olla nii hull, kui varem kardetud,» rääkis uuringu juhtivautor, Michigani Ülikooli professor Kenneth Langa BBC-le.

Et haiguse vastu ravi puudub, on haigust põdevate inimese osakaalu vähenemine oluline edusamm. Haridustaseme mõju näitab seos, et aastatel 2000 – 2012 pikenes keskmine koolisveedetud aastate arv vanurite hulgas 11,8 aastalt 12,7 aastani. Lisaks sellele usuvad teadlased aga, et rolli võib mängida ka parem ligipääs ravimitele ning suitsetamise vähenemine.

Ehkki haiguse vähenemine on positiivne märk, põhjustab dementsus lähitulevikus suuri probleeme, sest vanade inimeste arv hakkab lähiajal muudkui suurenema.