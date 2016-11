Tesla viib 600 elanikuga eksootilise saare üle päikeseenergiale

Seni on Vaikse ookeani lõunaosas asuv USAle kuuluv saar sõltunud diiselgeneraatoritest, kuid Tesla loodab juba lähiajal katta Ta’u 600 elaniku ja kohalike ettevõtete pea kogu energianõudluse hoopis päikesepaneelide abil.

Projekti rahastavad Ameerika Samoa võimud ning USA siseministeerium. Tesla sõnul tähendab taastuvenergiale üleminek, et väikesaarel jääb tarbimata ainuüksi ühe generaatori kohta 109 500 gallonit (415 000 liitrit) diiselkütust aastas, lisaks jäävad ära ka kütuse kõrged transpordikulud.

Ehitusel on 1,4 MW koguvõimsusega 5328 päikesepaneelist koosnev võrk, mille salvestusmahuks on 6 megavatt-tundi. See on piisavalt suur maht, et varustada kogu saart ka kolme järjestikuse päikesepaisteta päeva jooksul. Süsteemi kogumahu täislaadimine võtab päikeselise ilmaga aega seitse tundi.

Tesla sai eelmise nädala lõpus aktsionäridelt nõusoleku osta üles päikeseenergiaettevõte Solarcity. Tesla tegevjuht Musk on ühtlasi SolarCity nõukogu esimees ja suurim aktsionär, talle kuulub 22 protsenti mõlemast ettevõttest.

Tehingu väärtus on 2,6 miljardit dollarit ning võib lisada järgneval aastal ühinenud ettevõtte käibele 1 miljard dollarit.

Musk plaanib muuta seni luksuslike elektriautode tootjana tuntud Tesla kodumajapidamistele puhta energia täislahenduse pakkujaks.