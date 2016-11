Saavutus: teadlased suudavad nüüd ajust hirme eemaldada

Ehkki veidrad hirmud võivad meile tunduda kaugena, põeb mõnda hirmudega seotud haigust iga 14. inimene. Seni on peamine lahendus olnud teraapia, misjärel peaks inimene suutma oma mõttejõuga hirmudest üle saada. See ravi on aga paljude jaoks liiga traumeeriv ning osa patsiente otsustab sellest loobuda.

Nüüd kirjutavad aga inglise, USA ja jaapani teadlased ajakirjas Nature Human Behaviour, et inimeselt saab hirmu ära võtta nii, et ta sellest ise teadlik ei olegi. Selleks kasutas uurimisrühm ajuskannerit, et ajust hirmule viitavad mustrid ära tunda. Seejärel töötasid nad välja meetodi, et neid «hirmumälestusi» ise luua.

Eksperimendis tekitasid nad 17 vabatahtliku ajus hirmumälestuse, andes neile teatud arvutipildi nägemise peale elektrišoki. Aju uurimine aitas tuvastadasaadud hirmu mustri, mis hiljem tehisintellekti kasutades ülekirjutati. Uue mälestuse peale anti vabatahtlikele natukene raha ning inimestele öeldi, et raha saavad nad siis, kui nende aju teatud viisil reageerib. Rohkem detaile vabatahtlikele ei paljastatud.

Hirmuga seotud aju osad. / Ai Koizumi

Eksperimenti korrati kolme päeva jooksul ning kuna uued mälestused pidanuks inimestele hakkama seostuma raha ehk positiivse tundega, lootiski uurimisrühm, et nii saavad inimesed alateadlikult hirmust üle.

Kui vabatahtlikele lõpuks hirmu põhjustanud pilte uuesti näidati, oligi nende ajutegevus teistsugune. Ehkki selle uuringu miinuseks on väikene vabatahtlike arv, loodavad teadlased, et tulevikus võiks siiski selle lähenemisega edasi minna.

«Et saaksime sellega patsiente ravida, peame ülesehitama hirmukoodide raamatukogu, mis hõlmaks kõiksuguseid hirmu tekitavaid faktoreid – näiteks vajame koodi ämblike jaoks,» selgitas üks uuringu autoreid, Cambridge’i Ülikoolis töötav doktor Ben Seymour.