The Guardian: Trump ähvardab NASA kliimaprogrammi sulgeda

Nii väitis Briti ajalehele The Guardian Donald Trumpi poliitikanõunik Bob Walker, kelle sõnul läheks kliimauuringute rahastus kosmoseuuringutele. Kampaania ajal seadis Trump eesmärgi kogu päikesesüsteemi sajandi lõpuks ära avastada.

NASA kliimaprogrammi sulgemine on aga suur asi, sest seni on keskus teinud maailmatasemel kliimauuringuid, mis andsid teadmisi temperatuuritõusu, jääväljade, pilvede ja muude ilmastikunähtuste kohta. Just NASA satelliidid on andnud suure osa kliimamuutuste kohta käivast informatsioonist.

Walkeri sõnul on kõikide NASA Maale keskenduvate programmide sulgemine keeruline, ent tulevikus peaksid sellega tegelema teised keskused. «Kliimauuringud on vajalikud, ent praegu on need tugevalt politiseeritud,» rääkis Walker The Guardianile.

NASA kliimateadlasi teevad sellised sõnumid mõistagi murelikuks. «See viiks meid tagasi «tumedatesse» ja satelliitideeelsesse aega. See otsus oleks väga lühinägelik,» ütles ajalehele NASA atmosfääriteadlane Kevin Trenberth.

