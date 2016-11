Kolme minuti teadusvideo: nanomaterjalide nähtamatu oht

Nanosuuruses materjale püütakse rakendada eeskätt seetõttu, et võrreldes samas koguses tavasuuruses osakestega on nende pinnal rohkem aatomeid, mis saavad osaleda reaktsioonides. Lisaks võivad neis esineda väikestest mõõtmetest tingitud kvantefektid. Kuid samad omadused, mis muudavad need nii tõhusateks, võivad muuta need ohtlikuks, vahendas Jugansoni sõnumit ERR-i teadusportaal Novaator.

Kõik keskkonnas leiduvad ained jõuavad läbi toiduahela aga ka inimeste toidulauale. Lisaks satuvad kõik tooted mingil kujul keskkonda, kus võivad vabaneda nendes leiduvad nanomaterjalid.

Vaata rohkem videost.

«Teadus 3 minutiga» on saatesari, mis koondab eneses Eesti teaduste akadeemia poolt teistkordselt korraldatud kolme minuti loengute konkursi võiduloenguid. Saatesarja on tootnud Eesti rahvusringhääling. Projekti toetas TeaMe+ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.