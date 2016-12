Suur ülevaade: tänavuse enimarutatud teadusartikli kirjutas Obama

Andmed on võetud 15. novembri seisuga ning arvesse võetakse artiklite viitamist sotsiaalmeedias, ajakirjanduses, kõigile avalikuks tegemist ja muid tegureid (eelkõige lähtub tabel USA avalikkusest). Lihtsustatult öeldult vaadatakse, kui palju tähelepanu artikkel pälvinud on. Kriteeriumite kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Edetabeli autorite sõnul paistis tänavu silma mitu läbivat teemat. Näiteks pöörati palju tähelepanu Zika viiruse teemal kirjutatud uurimused. Samuti avaldati tänavu palju materjali tehnoloogia mõjust ühiskonnale ja inimesele, fookus oli tervishoiul ning ülekaalulisuse vastu võitlemisel ning ka uimastite ja ravimitega seotud küsimustel.

Samuti toob leht välja, et iga aastaga tehakse üha enam teadusartikleid kõigile kättesaadavaks: sajast artiklist 30 on täielikult vaba ligipääsuga ning 17 artiklit ajutise ligipääsuga. Viimane puudutas ka näiteks Zika-teemalisi artikleid, sest kuna tegu on nii tõsise teemaga, on oluline et uus info jõuaks võimalikult kiiresti võimalikult suure osani inimestest.

Temaatiliselt jagunesid artiklid nii:

Tabeli esiotsas on Barack Obama kirjutatud artikkel iseenda algatatud tervishoiuprogrammi efektiivsusest. Obama on esimene president, kes on oma ametisoleku ajal akadeemilises ajakirjas artikli avaldanud.

Kokku jõudis Obama artikkel « United States Health Care Reform: Progress to Date and Next Steps»:

315 uudisloosse

45 blogipostitusse

8943 Twitteri säutsu

201 Facebooki postitusse

2 eelretsenseerimiseni

14 Redditi postituseni

Ühe artiklini leheküljel F1000

Kahe Wikipedia viiteni.

Postimees toob ära ka tabeli ülejäänud kümme esimest, ülejäänud artiklite kohta loe SIIT.

2. Ravivead on Ameerikas surmapõhjuste seas kolmandal kohal

Sellest hoolimata ei lähe nad aga ametlikult surmapõhjusena kirja. Artikkel osutab sellele probleemile tähelepanu. Artikkel « Medical error—the third leading cause of death in the US» jõudis:

619 uudisloosse

42 blogipostituseni

2615 Twitteri säutsuni

277 Facebooki postituseni

10 Redditi postituseni

3 videosse

2 Wikipedia viiteni

3. Kahe musta augu ühinemisel tuvastati gravitatsioonilained

Paljude teadlaste hinnangul on see sajandi avastus, sest lõpuks suudeti juba Einsteini välja käidud fenomeni tõestada. Loe postimehe lugu SIIT

Artikkel «Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger» jõudis:

125 uudisloosse

48 blogipostituseni

4584 Twitteri säutsuni

110 Facebooki postituseni

Kahe Redditi postituseni

39 Wikipedia viiteni

4. Päikesesüsteemis võib leiduda kauge hiigelplaneet

Loe postimehe lugu SIIT

Teadlased usuvad, et see üheksas planeet võib olla Pluutost 5000 korda suurem ning asuda Kupieri vöös. Artikkel «Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System» jõudis:

536 uudisloosse

63 blogi postituseni

1134 Twitteri säutsuni

93 Facebooki postituseni

Ja ühe eelretsenseeringuni

7 Redditi postituseni

6 Wikipedia viiteni

5. Suhkurtööstus maksis 1960ndatel teadlased kinni

Ajalooliste dokumentide analüüs näitab, et aastakümneid tagasi maksis suhkrutööstus teadlased kinni, et suhkru rolli haiguste kujunemisel alahinnataks. Loe postimehe lugu SIIT

Artikkel «Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research: A Historical Analysis of Internal Industry Documents» jõudis:

417 uudises

37 blogipostituses

2252 säutsus

216 Facebooki postituses

8 Redditi postituses

1 F1000 artiklini

2 Wikipedia viites

6. Zika viiruse ja sünnidefektide vahel on selge seos