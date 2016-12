Video: Läti valitsus käivitas Twitteri ja Facebookiga juhitava nutikuuse

Täpsemalt: kui keegi kasutab Twitteris #LatvijaVar või #ManaLatvija teemamärke, lähevad kuusel lambid põlema. Sama juhtub ka siis, kui kellegile meeldib nutika kuusepuu uudis, mõni Ministrite Kabineti uudis või kui kirjutatakse LMT Facebooki lehel.

Valitsuse teatel osalesid nii Läti peaminister Māris Kučinskis kui LMT president Juris Binde ise kuusepuu algoritmi koostamisel.

«Infotehnoloogias toimuvate edusammude tempo ja areng on nii kiire, et igaüks peab meist õppima kasutama ning töötama kaasaegsete tehnoloogiatega. Miks mitte alustada jõulude ajal,» kutsus Kučinskis inimesi üles kirjutama Läti kohta head sotsiaalmeedias.

Jõulupuud on võimalik töötamas ning vilkumas näha 1. jaanuarini Läti valitsuse kodulehel.

Videot nutikuuse käivitamisest saab vaadata siit.

Läti valitsus võttis novembris vastu seaduse, mis kergendab idufirmade maksukoormust ning soodustab sellega uute ettevõtete ning kõrgepalgaliste töökohtade rajamist. Edasi maksavad startupiks liigituva ettevõtte töötajad iga kuu fikseeritud maksu 252 eurot. Töötajad ei pea maksma tulumaksu, riik tasub nende eest sotsiaalmaksu ning firma ise ei pea kasumilt makse maksma.

Läti president ütles selle kõige eesmärki sõnastades, et riigi ettevõtluskeskkond peab jõudma Eestile järele.

Nobembris Riias peetud digifestivali korraldajad pärgasid Eesti eelmist presidenti Toomas Hendrik Ilvest aga Digitaalse vabaduse auhinnaga.

Digital Freedomi festivali kaasuasutaja Uldis Leitertsi sõnul on Ilves saatnud maailmale selge ja valju sõnumi, et Baltimaad oma digitaalinnovatsiooni sünnimaaks, ning on inspireerinud inimesi kaugel Eesti piiridest.