Triumf: teadlased lõid lõpuks töötava Ebola vaktsiini

Ebola vaktsiini kallal on teadlased töötanud juba sellest ajast saadik, kui see viirus 1976. aastal avastati. Ajapikku jäi aga raha üha vähemaks ning uuringud jäid soiku. 2014. aasta viiruspuhang tappis aga 11 000 inimest ja see tõi Ebola vaktsiini otsingud tagasi. Neljapäeval avaldatigi ajakirjas Lancet kliiniliste katsete tulemused, mis näitavad, et Ebola vastu on vaktsiin lõpuks olemas.

Eelmisel aastal katsetati vaktsiini Guineas 11 841 elaniku hulgas. 5837 vaktsiini saanud inimesest ei nakatunud Ebolasse järgmise kümne päeva jooksul keegi. Ülejäänute hulgas esines 23 Ebolasse nakatumist. Vaktsiini taga seisavad Maailma Tervishoiu Organisatsioon, Guinea Tervishoiministeerium, Norra Rahvatervise Instituut ja teised asutused. rVSV-EBOV-nimelist vaktsiini hakati välja arendama juba kümme aastat tagasi.

Vaktsiini geneetiline «selgroog» on vesikulaarne stomatiidi viirus, mis teeb kariloomad haigeks, ent inimesi ei mõjuta. Loe täpsemalt SIIT.

Ehkki tulemused ei päästa juba oma elu kaotanuid, on see tervishoiuekspertide sõnul ikkagi väga oluline tulemus, sest järgmise puhangu jaoks on vaktsiin olemas.

Efektiivsusest hoolimata on vaktsiini miinus tõsiasi, et see aitab kahest enim levinud viiruse variandist vaid ühe vastu ning kaitse ei pruugi olla pikaajaline. Lisaks sellele kogesid mõned vaktsiinisaanud kõrvaltoimeid nagu lihas-ja peavalud. Siiski peetakse vaktsiini leidmist triumfiks.