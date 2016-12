Innovatsiooniaasta 2017 - Kaidi Ruusalepp ja Funderbeam lähevad maailma vallutama

Mina ootan loomulikult arenguid blockchaini tehnoloogias. Väga huvitav on näha, kui kiiresti liigub Ethereumi liin ehk nö tarkade lepingute tehnoloogia. Mis on esimesed teenused ja kui tõsiselt suudab tehnoloogia teenuste arengut toetada. Kindlasti jälgime bitcoini blockchain’i ja sealseid pingutusi mahuprobleemile.

Lahing «privaatne blockchain» versus «avalik blockchain» on ka veel tõsisemalt pidamata. Kes on esimene riik, kes midagi tõsisemat blockchaini peale ehitab ja sama küla küsimus - missugune riik või pank tuleb suurelt välja oma krüptorahaga. Ma usun, et blockchaini tehnoloogia kõige laiemas mõttes areneb 2017 kiiremini kui kolmel eelmisel aastal kokku.

Funderbeami osas ei ole meil muud plaani, kui maailma vallutama hakata.

Avada oma esindused Aasia—Okeaania piirkonnas ja katta ära nii palju Euroopat kui võimalik. Sõlmida tugevaid koostöölepinguid investeerimispankade ja -fondidega ning ingelorganisatsioonidega, mis toovad platvormile tõeliselt lahedad ettevõtted ja oma võrgustiku. Meie eesmärk on eelkõige kvaliteet, mitte kvantiteet. Ja sellega seoses loodan, et näeme koostööd veel mõne börsi ja Funderbeami vahel.

Kas startup börs massidesse? Pigem mitte. Me hoiame kogu investeermise ja kauplemise protsessil silma peal. Tegemist on riskantse rahapaigutusega ja seda peab iga Funderbeamis toimetav investor teadma. Aga Funderbeam avab palju huvitavaid võimalusi üle maailma väga innovatiivsel ja samas lihtsal moel.

Seega, kui startup börsil on 2017 lõpus elav kauplemine, oleme midagi teinud ka õigesti :)