Maailma suurimad nutisõltlased on kolmandat aastat järjest soomlased

Nii selgub telekommunikatsiooniteenuseid analüüsinud firma tefficient 14. aastaanalüüsist, mis mõõtis 32 erineva riigi andmeside kasutamise mahtu ning teenusepakkujate kasutatavust. Soome juhib pingerida juba kolmandat aastat järjest, kasutades keskmiselt ühe SIM kaardi kohta 7,2 gigabaiti kuus. Järgmisel kohal on Lõuna-Korea, kellele järgneb Rootsi.

Samas ei ole 2015. aasta teise koha riik Läti veel enda andmeid esitanud ning eelnevate aastate trende arvestades näib tõenäoline, et meie lõunanaabrid rebivad veel põhjanaabritele järgi.

Kõige kiirem kasv toimus seejuures Leedus, Türgis, Austrias ja Lõuna-Koreas, kõige aeglasem aga Singapuris, Jaapanis, Hong Kongi ja Ungari. Uuringu raportis tuuakse välja, et kõige enam mõjutab andmeside kasutatavust teenusepakkujate hinnapoliitika – kõige suurema kasutatavusega on reeglina piiramatu andmeside.

Kõige suurema SIM kaardi põhise andmemahuga oli Soome teenusepakkuja DNA.

Nutisõltuvus on Soomes saamas koguni nii suureks probleemiks, et Helsingi linn on alustanud sotsiaalkampaaniaid, tuletamaks vanematele meelde lastega tegelemist ja eluliste väärtuste olulisust, kirjutab phys.org.

Tefficienti analüüsi raportiga saab lähemalt tutvuda siin.