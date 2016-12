Video: Tesla nutikas autopiloot pidurdab juba enne liiklusõnnetuse toimumist

Täpsemalt pole tegu küll Model S omanikust Noordsij enda filmitud videoga, küll oli tal olemas üleslaadimiseks selle autori luba.

Tesla uuendatud autopilooditarkvara kasutab lisaks kaameratele ka täiustatud radarisüsteemi, mis analüüsib pidevalt auto ümber toimuvat. Kui süsteem teeb kindlaks, et ülisuure tõenäosusega võib toimuda kokkupõrge, toimub automaatne pidurdus.

Uut autopilooti tutvustas Tesla septembri alguses. Ettevõtte tegevjuhi Elon Muski sõnul suudab see ära hoida õnnetusi nagu Floridas maikuus toimunu, kus autopiloodil kulgenud Tesla Model S põrkus haagisega ning selle juht hukkus.

Tesla pole Hollandis Eindhoveni lähistel toimunud liiklusõnnetuse videot veel ametlikult kommenteerinud, küll aga on ettevõte mitmel korral rõhutanud, et autopiloot pole veel valmis tarkvara, mistõttu tuleks autojuhtidel hoida käed roolil ning olla valmis selle juhtimisse sekkuma.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR