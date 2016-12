Mõistame loomakeelt? Teadlased tõlkisid nahkhiirte vestlused

Nahkhiired on parajad suhtlejad. 20 – 30 aastaseks elavad loomad paiknevad suurte kolooniatena ja nii on suhtlus nende jaoks ülioluline ellujäämise vahend. Peamiselt suhtlevadki nad hüüete kaudu, seni pole nende sisu kohta aga palju teatud.

Nüüd väidavad aga Aafrikas ja Lähis-Idas elutsevaid egiptuse öötiibureid uurivad teadlased, et nahkhiirte kõne on neile sedavõrd arusaadav, et pole küsimustki millised loomad omavahel vaidlevad, milles on küsimus ja missuguse tulemuseni vestlus jõuab. Asi on seda huvitavam, et nahkhiirte kõne uurivad nad hoopiski inimkõne saladuste lahendamiseks. Töö tulemused avaldas ajakiri Scientific Reports.

Nahkhiiri uuriv teadlaste rühm lindistas 75 päeva vältel 22, kahte gruppi ja erinevatesse puuridesse pandud, nahkhiire häälitsusi. Video materjali analüüsides suutsid nad aru saada, missugused hiired üksteisega rääkisid, mis oli vestluse tulemus ning millal käis jutt unest, toidust, kehaasendist ja paaritumisest.

See õnnestus tänu targale masinale. Kõne tuvastamine lähtub nimelt algoritmidest, mida on seni kasutatud inimhääle mõistmiseks. Enamasti õpivad need masinad neile ettesöödetud lindistatud materjali põhjal, üritades kõnest mustreid üles korjata. Nüüd treenisid teadlased aga algoritmi seitsmelt emaselt nahkhiirelt kogutud häälte põhjal – kokku lasti masinal analüüsida ligi 15 000 nahkhiire hüüdu. Lisaks sellele kasutati videomaterjali samade nahkhiirte häältega. Masin sai nii targaks, et suutis 71 protsendilise täpsusega aru saada, missugusele nahkhiirele konkreetne hüüd kuulus. Lisaks sellele sai see väiksema täpsusega aru ka sellest, missugusele loomale hüüd mõeldud oli ning kas pärast vestlust lähevad nahkhiired üksteisest eemale või mitte.

